Policiais civis de Alta Floresta cumpriram nesta sexta-feira (07) um mandado de prisão contra um foragido da justiça da Comarca de Juína. Conforme a investigação da Delegacia de Juína, no dia 18 de junho, o criminoso e comparsas invadiram, armados, uma casa, amarraram as vítimas e fugiram levando um veículo e diversas joias da família.

Após diligências, os policiais civis localizaram e abordaram oo investigado em Alta Floresta, que tentou resistir à prisão e precisou ser contido. Durante a busca pessoal, foram encontrados com ele um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, seis munições do mesmo calibre, uma porção de maconha, balança de precisão, um celular, uma calça que teria sido utilizada no roubo, dois relógios e um reagente a ouro.

Diante dos fatos, o delegado André Victor de Oliveira Leite autuou o criminoso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.