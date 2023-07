Foi confirmada na manhã deste sábado (08), a morte do empresário altaflorestense Renato Evangelista, que estava internado em Unidade de Tratamento Intensivo na capital do estado, Cuiabá.

Renato estava com 42 anos, no último dia 25 de junho retornava do município de Colider com sua motocicleta BMW/S 1000 RR, quando acabou sofrendo um acidente na rodovia MT-208, entre os municípios de Carlinda e Alta Floresta.

Em decorrência do acidente, Renato sofreu múltiplas fraturas, precisou passar por procedimento cirúrgico para retirada do baço e desde o acidente estava internado em UTI.

Seu corpo deve ser trasladado para Alta Floresta.