Um homem de 41 anos foi detido na noite deste sábado (08) por embriaguez ao volante, após se envolver em um acidente na rodovia MT-208, próximo ao frigorífico. O acidente envolveu um veículo de passeio e um caminhão.



Conforme registro da Polícia Militar, o acidente aconteceu pouco após as 21h, o motorista do caminhão relatou que seguia sentido ao município de Paranaíta, quando foi surpreendido pelo veículo Hyundai, que invadiu a pista na contra mão de direção provocando o choque entre os veículos. Mesmo tentando evitar o choque, o motorista relatou que não houve tempo, e acabou saindo da pista.



O motorista do Hyundai estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, relatou não se recordar do acidente, com forte odor etílico, o condutor não estava em condições de realizar o teste de alcoolemia, sendo então realizado o auto de constatação de embriaguez.



O veículo foi recolhido por estar em desacordo com as leis vigentes. O condutor permaneceu sob cuidados médicos, com possível perda de visão. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.