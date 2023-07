Policiais civis de Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, com o apoio da Polícia Militar, prenderam um homem e duas mulheres, na sexta-feira (07/07) pelo envolvimento no tráfico de drogas na cidade de Nova Monte Verde. Durante a ação policial foram apreendidos diversos materiais similares à pasta base de cocaína e maconha, além de celulares e dinheiro.



A ação foi desencadeada após uma investigação prévia relacionada a um "salve", termo utilizado por facções criminosas para se referir a atos de tortura física e psicológica. A equipe policial fez diligências até uma residência indicada por denúncia como ponto de venda de entorpecentes.



Ao perceber a presença dos policiais e a vigilância realizada, o suspeito descartou uma pequena sacola e tentou entrar na residência, mas acabou sendo abordado. A sacola encontrada em seu interior continha várias porções de substâncias semelhantes à pasta base e maconha, prontas para venda.



Posteriormente, durante a busca na residência, foram encontradas várias porções de substâncias análogas à pasta base e maconha, escondidas nas fraldas do bebê, dentro de uma lata de leite de cor verde, no sapato do bebê e sob o colchão do berço.



As três pessoas detidas foram autuadas pelo delegado André Victor de Oliveira Leite por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação conjunta das forças policiais demonstra o comprometimento em combater o tráfico ilícito de entorpecentes e garantir a segurança da população.