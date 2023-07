A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta se manifestou via nota, sobre o caso de assédio sexual denunciado junto à Polícia Militar na última quinta-feira (06) repercutindo nos meios de comunicação do município no dia seguinte.



A jovem relatou à Polícia Militar que passou por atendimento médico na terça-feira (04/07) e que se sentiu constrangida e com vergonha, contando para o esposo o episódio de assédio somente na noite de quarta-feira, que então procurou a polícia na quinta-feira para registrar o ocorrido.



Lembre o caso

Em nota, datada de sábado (08/07) o secretário confirmou não ter recebido até a data, nenhum contato oficial, bem da vítima e nem da Polícia Judiciária Civil, portanto não há ainda condições de responsabilizar e nem mesmo identificar o médico apontado como suspeito do episódio de assédio sexual. Ainda afirma que a secretaria irá colaborar com as investigações.

Confira nota na integra

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, em resposta às publicações veiculadas em alguns meios de comunicação do município e em redes sociais, vem prestar alguns esclarecimentos.

Circulou na sexta-feira, dia 07 de julho de 2023, a informação de que uma mulher, de 20 anos, compareceu à Policia Militar relatando ter sofrido abuso sexual por parte de um profissional médico de uma unidade de saúde de Alta Floresta.

Diante dos fatos apresentados, a Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo Sr. José Aparecido de Souza, Secretário Municipal de Saúde, irá acompanhar o desdobramento das investigações, e adotar as devidas providências, observando todas as normas legais, sobretudo, a garantia ao contraditório e ampla defesa.

É importante ressaltar que, ainda não houve nenhum tipo de contato por parte da denunciante e/ou dos responsáveis pelas investigações, portanto, a SMS/AF não detém informações concretas e precisas sobre os envolvidos no referido caso.

Por fim, reiteramos nosso compromisso com a transparência pública e a manutenção do bem-estar dos nossos munícipes, e iremos colaborar ativamente com os procedimentos necessários para o esclarecimento do caso.