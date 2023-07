A prisão ocorreu no sábado (08.07)

A Polícia Civil de Alta Floresta prendeu em flagrante, no sábado (08.07) um homem de 31 anos pelos crimes de tentativa de provocar aborto, lesão corporal e perseguição contra a ex-companheira, todos no âmbito da Lei Maria da Penha.



Além das ameaças, xingamentos e agressões, inclusive, com socos na barriga, a vítima relatou graves violações aos direitos dos filhos do casal, que testemunharam as agressões. A prisão em flagrante foi realizada pelos investigadores plantonistas da Delegacia deAlta Floresta, que agiram prontamente para garantir a segurança da vítima e das crianças envolvidas.



O delegado André Victor de Oliveira Leite representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva do autor, que tinha extenso histórico em violência doméstica e a medida foi deferida pela Justiça.