Uma idosa de 69 anos, vítima de maus tratos na cidade de Paranaíta, acabou morrendo após dias internada no Hospital Regional de Alta Floresta. A mulher que vinha com saúde debilitada, foi resgatada no final do mês de junho na sua casa onde morava com um filho cabelereiro.

A Polícia Civil de Paranaíta recebeu a denúncia de que a mulher estaria sofrendo maus tratos, sem se alimentar direito, sem higienização e ainda, o filho estaria a dopando com medicações fortes.

Quando resgatada em casa a vítima apresentava saúde debilitada, exalava forte odor de urina e fezes. A Polícia de Paranaíta foi informada que equipes da saúde e assistência geralmente quando iam à casa da moradora, não encontravam o filho dela para conversar ou tinham a informação de que a vítima estava dormindo.

Com a denúncia de abandono de incapaz foi feita uma a mulher foi resgatada, internada e o filho preso. Mas a idosa precisou ser internada rapidamente e depois transferida para o Hospital Regional de Alta Floresta onde veio a óbito no domingo, 9 de julho.

O caso está nas mãos da Polícia Civil. O filho preso foi posto em liberdade dias depois, mas sob medida cautelar, com uso de tornozeleira eletrônica.