A empresa é alvo da operação da Polícia Civil que teve como objetivo apurar suposta fraude no concurso público realizado em Mirassol

A decisão atende à Notificação Recomendatória 004/2023, expedida pelo Ministério Público do Estado e recebida ontem, 10 de julho, pela Administração Municipal. A mesma recomendação foi emitida pela Comissão Organizadora do certame.

Em coletiva de imprensa nesta manhã, 11 de julho, o secretário de Administração, Estevam Calvo, pontua que na notificação o MP destaca que a empresa Método Soluções, responsável pelo certame, é alvo da operação Àpate, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso em 29/06/2023, que teve como objetivo apurar suposta fraude no concurso público realizado em Mirassol D’oeste. “Diante desses fatos, nós acatamos a recomendação do MP e também da Comissão Organizadora”, frisa Estevam.

Com o cancelamento, Estevam ressalta que há duas possibilidades: ou o Município faz um novo processo licitatório para contratação de empresa especializada em realização de concursos públicos; ou, realizará procedimento de inexigibilidade para a contratação de uma instituição pública reconhecida em âmbito estadual ou nacional e voltada à realização de grandes certames.

Questionado em relação aos custos, o secretário explicou que o pagamento à empresa somente seria finalizado após a conclusão do processo. “Como o processo não foi concluído, automaticamente não haverá o pagamento por parte da Prefeitura”. Já em relação à candidatos que vieram de fora, o gestor detalhou que o próprio edital previa que as despesas de deslocamento seriam por conta e risco do candidato.

“Lamentamos profundamente, mas diante de todos os fatos optamos pelo cancelamento do concurso”, destaca o gestor.

Foram 8.377 inscritos para as 72 vagas disponíveis para os cargos para Agente de Controle Interno (3); Arquiteto (7); Analista Administrativo (4); Assistente Social (6); Educador Físico (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (2); Engenheiro Civil (11); Engenheiro de Trânsito (1); Engenheiro Eletricista (3); Engenheiro Florestal (1); Fiscal Municipal (5); Geólogo (1); Médico Veterinário (2); Pedagogo Social (3); Psicólogo (4); Técnico Administrativo II (8); Técnico em Edificações (3) e Técnico em Informática (6). Do total de inscritos, 1.816 não compareceram para realizar as provas realizadas no dia 28 de maio.