O pregão presencial, que será disputado dia 26 de julho, visa a seleção de empresa especializada em terapia complementar com o auxílio de cavalos, em atendimento a crianças, adultos e idosos com deficiências variadas ou necessidades especiais, na cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). O certame contará com investimento de R$ 117 mil em recursos da secretaria municipal de Assistência Social e Cidadania.

Ainda conforme o documento oficial, parte dos investimentos também serão destinados em apoio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que presta serviços como apoio à aprendizagem, educação especial, educação preventiva para saúde, entre outros. Os tratamentos serão realizados quatro vezes por semana, durante o período de 12 meses.

As sessões de Equoterapia serão feitas com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Deverá ser feita entrevista com a família e o praticante, verificando os exames em mão, a indicação médica e contra indicações. Com isso, deve ser traçado um programa de cuidados específicos, respeitando as limitações e graus de dificuldade revelados por casa usuário.

“Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região Centro-Oeste possui 1,7% da população com algum tipo de deficiência como visual, auditiva, motora ou mental/intelectual. Os dados mencionados comprovam que há uma crescente necessidade de criação de novos locais que possam oferecer assistência para a recuperação de pessoas portadoras de deficiências”, detalhou a pasta.