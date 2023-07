Bailarinos de Alta Floresta-MT participaram neste fim de semana de dois festivais de dança simultâneos: Enquanto a jovem solista Marina Agustini, 12, conquistava o segundo lugar em Danças Urbanas Junior no Festival Internacional Dança Goiás na sexta-feira, 07, a turma mais jovem da Profª Cassiane Leite, do Centro de Artes Expressão, se preparava para uma apresentação que arrancou elogios dos jurados do Prêmio Curitiba na Dança, na mostra não-competitiva voltada às crianças.

O quinteto de Danças Urbanas formado pelos pequenos Joaquim Agustini (06), Kelliane Araújo (10), Lucca Agustini (09), Manuela Galvano dos Santos (09) e Miguel Bosi Bairrada (10) se apresentou neste domingo, 10, no icônico Teatro Ópera de Arame, em Curitiba-PR, onde dividiu palco com companhias de dança de todo o Brasil.

Em sua avaliação, o Jurado Eladio Prados destacou a escolha da trilha sonora - que tem a participação de Belchior, Emicida e mais artistas - e elogiou passos muito bem executados. "Parece que estão se divertindo, é isso que a gente quer ver nessa criançada… boa energia!", reforçou Prados, entusiasmado com a performance. A Jurada Fran Manson fez contribuições importantes para melhorar aspectos técnicos do trabalho com as crianças, enquanto o Jurado Allan Keller considerou a escolha musical "um presente", elogiou a pesquisa corporal e o modo como a Coreógrafa "explora as potencialidades de cada intérprete… muito bom!", exaltou Keller.

A professora e coreógrafa Cassiane Leite se emocionou assistindo seus pequenos à distância, pois ainda estava na capital goiana finalizando os Workshops do festival: "Estou aqui em Goiânia assistindo pelo Youtube e fiquei emocionada com meus alunos que arrasaram, me deixaram muito orgulhosa", disse a professora em um story no Instagram em grande emoção. Ela ainda lembrou seus alunos que nesta semana se iniciam os ensaios para participar novamente do Festival de Dança de Tabaporã-MT, onde ambas as coreografias conquistaram prêmios no ano passado.

Segundo Cassiane, a participação dos alunos ainda muito jovens em festivais proporciona um conhecimento importante sobre a realidade da dança e da competição dentro e fora de Mato Grosso, além de ser uma oportunidade de fazer cursos com profissionais renomados nacionais e internacionais: “Mesmo estando longe dos grandes centros, acho importante dar aos nossos alunos a chance de conhecer a dança em sua totalidade, com vivências nos nossos festivais regionais, mas também nos grandes eventos internacionais, como fizemos no ano passado com o Festival de Joinville e o Prêmio Desterro, em Florianópolis”, pontuou a Professora, que estará novamente em Joinville-SC no fim deste mês para concluir sua formação na Escola do Teatro Bolshoi do Brasil.