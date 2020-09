Destaques 11/09/2020 06:38 Alta Floresta: Entregador fica ferido após choque frontal com caminhão na rodovia MT-208 Foto: Montagem Nativa News Entregador fica ferido após choque frontal com caminhão na rodovia MT-208 em Alta Floresta. O acidente aconteceu por volta das 20h30 no trevo em frente ao Quartel da Polícia Militar, o entregador foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional Albert Sabin com fraturas. De acordo com registro da Polícia Militar, o condutor do caminhão relatou que seguia sentido Paranaíta a Carlinda, ao realizar a conversão para adentar na avenida Ludovico da Riva, sentiu o impacto do motociclista. O motociclista, um jovem de 20 anos, seguia em sentido contrário do caminhão na rodovia. Com o impacto o jovem entregador ficou ao solo até a chegada do Corpo de Bombeiros, a motocicleta que conduzia, uma Bros de cor preta, foi levada até a Central de Operações da Polícia Militar e posteriormente entregue ao proprietário do estabelecimento em que o entregador trabalha. O condutor do caminhão permaneceu o local para as devidas providências. O motociclista sofreu fratura no fêmur e patela do joelho esquerdo, levado ao centro cirúrgico ainda na noite de ontem (10), momentos após o acidente.

