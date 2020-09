Destaques 12/09/2020 06:44 Redação I Nativa News Princípio de incêndio atinge lavanderia de hospital particular em Alta Floresta Na madrugada sexta-feira (11), um princípio de incêndio atingiu uma lavandaria anexa ao Hospital particular de Alta Floresta, localizado na rua F. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por causas desconhecidas, o fogo atingiu uma máquina de lavar industrial e uma secadora industrial. Com o uso do caminhão de combate a incêndio, os militares conseguiram rapidamente controlar as chamas. Foram danificadas roupas e demais utensílios hospitalares como lençóis e cobertas. Não houve vítimas.

