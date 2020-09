FESTA DA PRIMAVERA: Prifest 2020 acontecerá domingo em Alta Floresta

Vinte e Cinco anos de tradição. É o que a Família Rotária comemora em 2020 com a realização de mais uma Prifest, a Festa da Primavera no município de Alta Floresta. Muito conhecida pelo baile do chopp no sábado, com shows e outras atrações e sua continuidade no domingo com almoço na sede da Casa da Amizade, bingo, além de matinê dançante reunindo milhares de pessoas, neste ano o evento será diferente. Em decorrência das recomendações do Ministério da Saúde e precauções por conta do novo coronavírus, os rotarianos adotaram um sistema para que a promoção beneficente ao projeto do banco de cadeira-de-rodas não deixasse de acontecer.



A Prifest 2020 então acontecerá somente no domingo e quem sempre participou da festa solidária vai poder comprar na hora ou ainda antes com os rotarianos, vale churrasco e poderá escolher entre porco e boi, a partir das 10:30 horas. Os organizadores prometem um pedaço de carne que dá para família inteira e ainda convidados. Mas as pessoas devem comprar e fazer a retirada no local onde não será permitida a aglomeração.



A Família Rotária ainda venderá guarnições de arroz, salada e maionese. Tudo isso segundo os organizadores, para que os participantes não tenham que se preocupar com nada no almoço de domingo, dia 13 de setembro.



A Prifest 2020 também não deixará de fazer seu show de prêmios. Uma moto Fan, um televisor smart de 39 polegadas e uma bicicleta fazem parte da programação dos sorteios que acontecerão no sistema cumbuca.