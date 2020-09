Destaques 14/09/2020 11:15 Casal é detido por tentativa de homicídio em Carlinda Foto: Divulgação Um casal foi detido por tentativa de homicídio no município de Carlinda (35 quilômetros de Alta Floresta). Militares do Núcleo de Polícia Militar foram acionados pelo Pronto Atendimento do Hospital Municipal, informando a entrada de uma vítima de ferimento de arma de fogo.

No Hospital a guarnição foi informada que a vítima tinha várias perfurações na altura das nádegas, provavelmente ocasionado por arma de fogo tipo espingarda. Populares informaram que estavam próximos no momento em que a vítima foi alvejada, apontando que o suspeito estaria em um veículo Palio de cor branca.

Em posse das informações, a guarnição saiu em rondas, localizando o veículo, ao ser abordado o suspeito foi identificado como o autor do disparo apontado pelas testemunhas. O suspeito não ofereceu qualquer reação, confirmando ter sido ele mesmo o autor do disparo.

No interior do veículo estava uma mulher, que na presença dos militares fez movimento brusco pegando uma espingarda que estava no banco de trás do veículo. A mulher foi contida através do uso moderado da força diante a situação.

A dupla foi conduzia a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta, o homem pela tentativa de homicídio e a mulher por resistência e desobediência, a arma utilizada foi apreendida.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta para continuação do atendimento médico.

Voltar + Destaques