Destaques 17/09/2020 11:38 Arão Leite/Jornal da Cidade Homem que matou mulher por ciúmes no Pará é preso em Paranaíta Um homem de 43 anos, acusado de matar a própria mulher no garimpo do Creporizão, estado do Pará, foi preso escondido em uma fazenda na região da Gleba Mandacaru, município de Paranaíta, norte de Mato Grosso. Valdinyz Gomes Pereira foi capturado ainda na tarde de terça-feira, por volta das 17 horas quando investigadores paranaitenses, disfarçados, o aguardavam na sede da fazenda. De moto, ele não reagiu à abordagem, mas segundo o investigador Márcio Matias, que fez parte da ação policial, Valdinys tentou negar o nome. “Se identificou como Antônio e falou que o suspeito era seu irmão qual há tempo não o via. Mas depois acabou confessando”, disse o investigador que atuou junto com o também agente de Paranaíta, Luíz Boaventura. “Foi uma ação conjunta entre as Polícia Civil de Mato Grosso e estado do Pará”, esclarece. “Recebemos a informação do crime e que o suspeito poderia estar nessa região. As informações foram chegando e com fotos e outros dados do acusado, nos deslocamos até a fazenda que fica a uns 100 KM de Paranaíta. Quando chegamos lá ele não estava, mas esperamos. Fomos em carro descaracterizado e também disfarçados. Por volta das 17 horas vimos a moto chegando e o identificamos”, conta o investigador. Valdinyz foi levado para a Delegacia da Polícia Civil em Paranaíta e depois será encaminhado à Cadeia Pública de Alta Floresta onde deverá aguardar a remoção para um presídio do estado do Pará. O crime O preso que já estava há mais de 3 anos na região de Alta Floresta é apontado pela autoria do crime contra Keilleane da Silva, em 27 de novembro de 2016. A vítima tinha 28 anos e segundo informações, era da região do município de Itaituba, mas tinha mudado para o garimpo do Creporizão onde conheceu Valdinys em um bar. Os dois teriam se amasiado, mas os conflitos iniciaram quando foram morar juntos e devido ao ciúmes o suspeito, usando uma espingarda, matou a mulher com dois tiros. Depois do feminicídio Valdinyz desapareceu e só agora foi encontrado.

