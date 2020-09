Destaques Só Notícias 19/09/2020 05:17 Empresas abrem 50 vagas de empregos em Colíder e Alta Floresta; salários de até R$ 4 mil Foto: Reprodução O Sistema Nacional de Empregos informou através do portal “Trabalha Brasil”, que as empresas de Alta Floresta e Colíder estão buscando contratar 50 trabalhadores, em diversas áreas, em diferentes níveis de escolaridade. Consta no detalhamento dos painéis que os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 4 mil mensais. Em Alta Floresta são 30 vagas nas áreas de técnico de campo, vendedor externo, técnico agropecuário, representante comercial, tratorista agrícola, eletricista de instalações, promotor de vendas entre outras. Já em Colíder as empresas estão em busca de 30 colaboradores para funções de assistente de serviços domésticos, babá, vendedor de serviços, técnico de ti, representante comercial, auxiliar de recursos humanos, vendedor. Só Notícias constatou ainda que, em todo o Estado, estão disponíveis 6.353 vagas de empregos. Aqueles que estão em busca podem procurar os postos Sine.

