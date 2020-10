Destaques 25/09/2020 08:19 Só Notícias BALEADO: Agrava estado de saúde e presidente de câmara de Nova Canaã é transferido para Alta Floresta O estado de saúde de Valdinei Serafim de Brito, de 43 anos, se agravou e precisou ser transferido para um hospital de Alta Floresta. De acordo com uma fonte de Só Notícias, ele teve complicações nos rins e os médicos precisaram fazer uma nova intervenção cirúrgica. Na última terça-feira havia apresentado melhora, mas ele estava em coma devido a sedação dos medicamentos. Brito que é presidente da câmara de Nova Canaã do Norte (180 km de Sinop), teve múltiplas lesões na cavidade abdominal, que já foram abordadas cirurgicamente. Conforme Só Notícias já informou, o gerente, 51 anos, de uma fazenda se apresentou, na última segunda-feira acompanhado de um advogado na delegacia de Polícia Civil de Colíder e confessou ter atirado em Valdinei Serafim e no filho dele. O homem foi ouvido pelo delegado Eugênio Rudy Júnior, mas como não havia mandado de prisão nem estava em flagrante, foi liberado. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Destaques