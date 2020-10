Destaques 26/09/2020 11:31 Música Sertaneja: Mayck & Lyan lançam "Truque da Moeda” Assinada por Mayck, Lyan em parceria com Luigi, Leandro Visacre, Gabriel Rocha e Lucas Carvalho, a canção vem acompanhada por um videoclipe que traz cenas lindas de montanhas e um fim de tarde acompanhado de um pôr do sol, o vídeo promete emocionar o público em um desfecho surpreendente. Com cenas gravadas nas cidades de Cabreúva (SP) e Maringá (PR) durante o período da pandemia causada pela COVID 19, a produção conta uma linda história baseada na vida real e mostra que o tempo passa num piscar de olhos abrindo espaço para a saudade, mas que nada é capaz de apagar as boas lembranças e substituir o valor de um abraço entre pais e filhos. O clipe de "Truque da Moeda” tem direção de Jacques Jr. e traz participações dos atores Rafael Bezerra (avô), Vagner Voinich (filho), Vanessa Lopes que interpreta a filha e Murilo Vieira (neto).

Mais sobre Mayck e Lyan

A dupla de irmãos naturais de Alta Floresta (MT), Mayck e Lyan possuem a verdadeira alma sertaneja e uma história traçada no interior brasileiro, palco de talentos natos que fizeram e fazem até hoje muito sucesso, como por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho e Ronaldo Viola.

