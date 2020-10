Paranaíta: Jovem baleado em garimpo passa por cirurgia para retirada de órgão

O homem, de 23 anos, baleado no final de semana, em um garimpo na região de Paranaíta (361 quilômetros de Sinop) precisou ser submetido a cirurgia no Hospital Regional de Alta Floresta para retirada do baço. Ele foi atingido na região superior esquerda do abdômen.

A versão apurada é que o atirador teria parentesco com uma garota com quem a vítima estaria, supostamente, se relacionando. “Ele fez a cirurgia, dormiu bem e hoje está melhorando. Foi preciso tirar o baço dele. A cirurgia foi no mínimo umas duas horas e meia. O cara que atirou nele, disse que chamou para conversar e já foi atirando. Acho que foi por causa de ciúmes da filha. Ele gostava dela e ela dele, aí teve essa tragédia como meu filho”, disse, em entrevista, à Tv Nativa, o pai do jovem.

A versão apresentada ainda será apurada pelas autoridades policiais. O suspeito ainda não foi localizado.