Destaques 30/09/2020 05:49 Assessoria Alta Floresta: Campanha ´Faça uma criança mais feliz´ tem 17 locais para doação Foto: Divulgação A população de Alta Floresta pode fazer as doações para a CAMPANHA FAÇA UMA CRIANÇA MAIS FELIZ em 17 diferentes locais da cidade. Lojas de roupas e calçados, papelaria, farmácia e supermercados, além do Quartel do Corpo de Bombeiros e a própria CDL, são locais em que a população poderá levar os brinquedos para serem doados. O objetivo da campanha é arrecadar brinquedos para serem entregues no dia 12 de outubro para crianças carentes do município visando proporcionar um momento de alegria para as crianças. A campanha foi idealizada pela 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar e conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Lions Club, Lojas Maçônicas e Prefeitura Municipal de Alta Floresta através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). As famílias contempladas com a doação dos brinquedos serão indicadas pelo CRAS. A campanha conclama a população para doar brinquedos novos ou usados (mas que estejam em bom estado de uso) e leva em consideração o momento atípico provocado pela pandemia do novo coronavírus, que impede a realização de eventos sociais devido às restrições que vedam a aglomeração de pessoas. Confira locais para doação A doação de brinquedos poderá ser feita nos seguintes locais: Luxton, Loja Florestense, Rei do Preço, Oba Oba Center, Papelaria Florestana, Farma Popular, Karen Modas (da Cidade Alta e do Centro), Móveis Martinello (ao lado do Del Moro Supermercados), Bebezinho & Cia, Supermercado Maringá, Machadão Atacadista, Del Moro Supermercados, Kinfuku Supermercados (do centro e da Cidade Alta), Quartel do Corpo de Bombeiros e CDL Alta Floresta.

Voltar + Destaques