2 DE NOVEMBRO: Cemitério de AF será aberto normalmente no Dia de Finados

O Cemitério Municipal Jardim da Saudade, de Alta Floresta, deverá abrir normalmente no dia 2 de novembro, segunda-feira, feriado de Finados. Milton Ribeiro, responsável pela gestão do local, disse que as portas estarão abertas a partir das primeiras horas da manhã e só serão fechadas final da tarde como todos os anos nesta data.



Ao ser questionado sobre aglomeração e restrições devido à pandemia ou risco de contaminação do coronavírus, Ribeiro explicou que a administração do cemitério recebeu as orientações da Secretaria Municipal d e Saúde. Porém, que o campo santo terá uma programação normal. Todos os visitantes, segundo ele, devem apenas atender as recomendações de manter o distanciamento social, usar máscara, higienizar as mãos com álcool.



No ano passado segundo Milton Ribeiro, o Cemitério Jardim da Saudade recebeu cerca de 15 mil visitantes no Dia de Finados. Boa parte sempre vai principalmente período da manhã quando é realizada a missa. “Mas neste ano a movimentação poderá ser menor. O feriado é na segunda-feira e o cemitério já estará aberto desde a sexta-feira, ficará aberto sábado e domingo. Acreditamos que muita gente já vai visitar – o túmulo do ente querido – nestes três dias que antecedem 2 de novembro”, analisa.