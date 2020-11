Destaques 30/10/2020 09:34 Só Notícias Coordenador defende número maior de médicos legistas em Politec no Nortão foto: Só Notícias/arquivo O coordenador regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) Márcio Alexandre Prado Monteiro da Silva apontou, ao Só Notícias, que o efetivo de profissionais (dois médicos legistas, um está afastado, um técnico em necropsia, um papiloscopista, cinco peritos criminais e três administrativos) não comportam as necessidades da unidade em Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop). Além disso, há diversos reparos que precisam ser feitos na estrutura. “A maior dificuldade é com os médicos legistas, seriam necessários pelo menos 4, para conseguir fazer uma escala mensal. Em média, 20 servidores seriam necessários em Alta Floresta”, apontou o coordenador. Outro problema enfrentado pelos profissionais e a falta de estrutura na unidade. Uma servidora ouvida por Só Notícias apontou que há infiltrações, as portas estão com defeitos, além dos eletrônicos e falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Ela também disse que o local não oferece a segurança necessária e já chegou a ser invadido por ladrões. O coordenador expôs que as reclamações são reais e defendeu uma ampliação. “Precisa de uma reforma. Quando foi construído era apenas o Instituto Médico legal e não contemplava todos os setores da Politec (identificação, criminalística e medicina legal)”. Em nota, a assessoria do órgão expôs que “do último concurso público, realizado em 2017, foram nomeados cinco técnicos em necropsia e três papiloscopistas para o polo de Sinop, que compreende a Gerência Regional de Alta Floresta. As novas nomeações estão suspensas durante a vigência do regime de recuperação fiscal”. Sobre à infraestrutura, apontou “que a unidade possui prédio próprio inaugurado em 2011. Em 2017, recebeu melhorias prediais com a reforma do telhado e da rede elétrica. Em 2020, recebeu melhorias na rede elétrica da sala de necropsia e pintura interna e externa do prédio. Em relação aos insumos e equipamentos, informamos que a unidade possui os mesmos itens que entregues em outras unidades, adquiridos há cinco anos”.

Voltar + Destaques