Destaques 31/10/2020 10:44 Alta Floresta: Personal trainer suspeito de abusar sexualmente de aluna em academia é ouvido e liberado De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 18 anos, afirmou que ele a beijou à força, tocou no corpo dela e fez com que ela pegasse nas partes íntimas dele. Foto: Divulgação O personal trainer de 29 anos que foi detido nessa quinta-feira (29) suspeito de abusar sexualmente de uma aluna durante uma avaliação física em uma academia no Centro de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, foi ouvido e liberado pela polícia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 18 anos, afirmou que ele a beijou à força, tocou no corpo dela e fez com que ela pegasse nas partes íntimas dele. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido na Delegacia de Alta Floresta e liberado, já que a vítima não compareceu à unidade policial e também não foi localizada para denunciar o fato. Segundo o boletim de ocorrência, a aluna foi realizar uma avaliação física com o personal. Enquanto ele tirava as medidas da vítima, se aproveitou da situação e a beijou. Ele passou a mão no corpo dela e fez com que ela colocasse a mão nas partes íntimas dele. A aluna se afastou, no entanto, em outro momento, foi abordada novamente pelo personal. Ela deixou a academia e chamou a polícia. Ao ser abordado pela PM, o suspeito confessou o que havia feito.

