PRF prende homem transportando drogas em ônibus na BR-364; ele levaria droga para Alta Floresta

A equipe do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal em fiscalização na BR 364 em Diamantino, apreendeu maconha em uma mala no bagageiro de um ônibus.

O passageiro, de 19 anos, foi identificado e informou aos PRF’s que recebeu uma certa quantia em dinheiro, para levar a droga de Rondonópolis até a Alta Floresta.

O veículo de transporte de passageiros fazia a linha Porto Alegre, Rio Grande do Sul para Santarém, no Pará. Ao iniciarem o procedimento de fiscalização com o K9 Ector, o mesmo sinalizou uma mala preta, e em seu interior foi localizado três tabletes de substância semelhante a maconha.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Diamantino.