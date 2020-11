Destaques 03/11/2020 05:16 Angela Fogaça - Nortão Online Colider: Corolla capota na MT-320 após ultrapassagem Mais um capotamento de veículo ocorreu na MT-320. O acidente foi na manhã de segunda-feira (2) próximo ao frigorífico Boa Carne. De acordo com as informações da Via Brasil, o acidente envolveu um Toyota Corolla, que perdeu o controle do veículo durante uma ultrapassagem perigosa. O carro saiu da pista e capotou. O condutor e uma outra pessoa que estava com ele, saíram ilesos. O Corpo de Bombeiros e as viaturas da Via Brasil prestaram assistência.

