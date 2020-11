Polícia Civil prende um dos suspeitos de homicídio de jornalista em Peixoto de Azevedo

Um dos suspeitos de envolvimento no homicídio que vitimou o jornalista Edney Menezes, ocorrido no município de Peixoto de Azevedo (691 km ao norte de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (26.11). O suspeito, de 23 anos, teve a participação identificada no crime junto a mais dois comparsas.

O crime ocorreu no dia 15 de novembro, sendo o corpo do jornalista encontrado já sem vida no banco do motorista de um veículo HB-20, com ferimentos de disparo de arma de fogo na cabaça.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações e solicitou as imagens das câmeras dos estabelecimentos comerciais, próximos ao local do crime. Nas imagens, foi possível visualizar uma motocicleta, com duas pessoas, vindo na contramão, que aproximou do veículo da vítima, momento em que o suspeito que estava na garupa efetuou os disparos.

A equipe de investigadores realizou outras diligências, sendo possível identificar três envolvidos no crime, que tiveram os mandados de prisão e busca e apreensão representados pelo delegado Edmundo Félix de Barros Filho.

Com as ordens judiciais expedidas, o primeiro suspeito foi preso na manhã desta quinta-feira (26), em sua residência no bairro Aeroporto. No local, os policiais apreenderam o celular do suspeito, além de uma motocicleta e roupas possivelmente utilizadas no dia do crime.

As diligências estão em andamento para prender os outros dois suspeitos de envolvimento no crime. "Somente após a oitiva dos envolvidos será possível esclarecer a motivação do crime e se há outras pessoas ligadas ao fato", disse o delegado.