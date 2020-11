Destaques 27/11/2020 05:34 Professor Aranha receberá homenagem da Assembleia Legislativa O professor de educação física em Alta Floresta, Nilson James de Freitas será homenageado na noite desta sexta-feira (27), no plenário da Assembléia Legislativa, através de indicação de título de Cidadão Mato-Grossense. O título é concedido a personalidades, pessoas comuns e autoridades que tenham prestado serviços ao desenvolvimento do Estado. A autoria da indicação foi do deputado estadual Allan Kardec Benitez, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. Residente em Alta Floresta desde 1985, o “Professor Aranha” traz em seu currículo um extenso trabalho junto ao esporte no município. Pós-graduado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Andradina – São Paulo e Faculdade de Fátima do Sul, onde iniciou a sua carreira profissional tem como currículo principal os seguintes serviços: Funcionário Público do Governo do Estado de Mato Grosso; Ex-Diretor de Esportes do município de Alta Floresta; Ex-presidente da ACAB (Associação dos Moradores do Bairro Boa Nova de Alta Floresta); Ex-Presidente do Lions Clube de Alta Floresta; Ex-Secretário de Esportes do município de Paranaíta; Ex-Secretário de Esportes do município de Alta Floresta e Sócio proprietário do site www.mtesporte.com.br;

