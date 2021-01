Destaques 31/12/2020 18:57 Só Notícias Alta Floresta: Motociclista tem parada cardíaca após colisão Foto: Reprodução A colisão entre duas motos (marcas e modelos não confirmadas) ocorreu, há pouco, no bairro Buritis, em Alta Floresta (314 quilômetros de Alta Floresta). O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu uma das vítimas em estado grave. Durante o trajeto chegou a ter parada cardíaca na viatura de resgate e os militares tiveram que aplicar manobras de ressuscitação até o Hospital Regional. Outro homem também ficou ferido e precisou receber atendimento. O estado clínico não foi divulgado. A Polícia Militar deve registrar boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias da colisão. Em outro caso conforme Só Notícias já informou, o condutor de uma moto, de 39 anos, foi socorrido, ontem, pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos na região do tórax após se envolver na colisão com outra motocicleta, na avenida Mato Grosso, na região do bairro Cidade Alta, em Alta Floresta. De acordo com os militares, a vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, foi colocado na viatura de resgate e encaminhado ao Hospital Regional para passar por avaliação médica mais detalhada.

