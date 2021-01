Destaques 01/01/2021 17:47 Só Notícias/Herbert de Souza Chico Gamba toma posse como prefeito de Alta Floresta; Tuti assume presidência da câmara Foto: Assessoria Câmara Municipal A câmara de vereadores empossou, hoje, o prefeito Chico Gamba (PSDB) e a vice Roseli Rampazio (PSC), que comandarão o Executivo municipal nos próximos quatro anos. Eles receberam 11,7 mil votos nas últimas eleições, 42,4% do total. “É um momento único em minha vida. Entra no rol das grandes realizações que marcaram o nosso destino. Gratidão é a palavra que nos alimenta dia após dia, encontro após encontro”, afirmou Chico, no discurso de posse. A câmara também empossou os 13 vereadores eleitos para a próxima legislatura. Durante a solenidade, também houve a eleição da mesa diretora da Câmara para o biênio 2021/2022. O pleito teve a chapa única “Para Frente Alta Floresta”, encabeçada pelo presidente Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), que comandará o Legislativo. O vice-presidente é Marcos Roberto Menin (MDB), o primeiro secretário é Douglas Teixeira (PSC) e o segundo secretário é Adelson Rezende (PDT). A chapa foi eleita com 11 votos a favor. Confira a lista com os vereadores empossados hoje e quantos votos receberam no último pleito: Claudinei de Jesus (MDB) – 926 votos

Tuti (PSDB) – 814 votos

Luciano Silva (Podemos) – 696 votos

Leonice Klaus (PDT) – 691 votos

Marcos Menin (MDB) – 600 votos

Bernardo Patrício (MDB) 590 votos

Professora Ilmarli Teixeira (PT) – 587 votos

Douglas Teixeira (PSC) – 546 votos

Adelson Servidor (PDT) – 520 votos

Pitoco (PSDB) – 387 votos

Francisco Ailton (Republicanos) – 387 votos

Naldo da Pista (Republicanos) – 363 votos

Zé Eskiva (PL) – 356 votos

