Destaques 01/02/2021 18:46 Marcelo Carvalho - PMAF Prefeitura de Alta Floresta entrega resfriadores de leite, ação beneficia comunidade e cooperativa Foto: Divulgação Na manhã de hoje (01/02) a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, realizou a entrega de 4 resfriadores de leite, através de uma emenda do Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco.

Um resfriador foi entregue para a comunidade Ramal do Mogno e os outros 3 para a COMOV, da comunidade Ouro Verde. A emenda foi conseguida com o apoio do Vereador Marcos Menin, que desde o ano passado está na busca por esses resfriadores.

Contamos também com a parceria do Governo do Estado e do Secretário de Agricultura Familiar, Silvano Amaral.

O prefeito Chico Gamba ressaltou a importância dessa entrega : "a agricultura familiar é um dos pilares da nossa gestão, e vamos dar apoio aos produtores rurais, e toda ação para desenvolver essa área faz com que a nossa região produza mais" finalizou Gamba.

