Idoso de 94 anos é 33ª morte pelo coronavírus em Alta Floresta

A Secretaria municipal de Saúde de Alta Floresta confirmou na tarde de ontem (1), a 33ª morte causada pelo novo coronavírus. A vítima é um idoso de 94 anos.

Segundo a secretaria, o idoso realizou exame PCR particular positivo em 23 de janeiro, evoluindo com fraqueza, dificuldade de se alimentar e mal-estar, sendo medicado no posto Ana Neri.

Na sexta-feira (29/01) passou mal em casa, quando os bombeiros chegaram, constataram que já estava sem sinais vitais.

Até o início da noite desta segunda-feira (1), o total de infectados pelo novo coronavírus chegava a 334.