Destaques 14/02/2021 18:13 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Após discussão homem é vítima de golpes de faca nas costas O homem de 38 anos foi levado por terceiros até o Quartel do Corpo de Bombeiros, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde permaneceu sob cuidados médico. O suspeito não foi identificado. Conforme registros do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Alta Floresta, o fato ocorreu por volta das 23h15 deste sábado (13) na Avenida Amazonas. O comunicante da tentativa de homicídio relatou à PM que houve uma discussão entre a vítima e o suspeito. O suspeito desferiu golpes contra a vítima que foi socorrida por terceiros. O homem de 38 anos chegou ao Quartel do Corpo de Bombeiros apresentando duas perfurações na região anterior das costas. Foi realizado contenção de hemorragia e encaminhado para o Hospital Regional. Testemunha relatou não conhecer o suspeito, repassando as características para a Polícia Militar para as devidas providências.

