Destaques 15/02/2021 08:32 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Jovem é executado e corpo localizado ás margens de vicinal Um corpo foi identificado com sendo Julio Cesar Cordeiro de Oliveira de 24 anos. Polícia Militar foi acionada pouco após as 15h informando que havia um corpo caído próximo a ponte na vicinal 1ª leste. Foi realizado a preservação do local e aguardada a chegada da Perícia Oficial e identificação Técnica (Politec). No local, peritos da Politec identificaram quatro perfurações, sendo uma no abdômen e três na cabeça do jovem. O crime aconteceu por volta das 11h da manhã de domingo (14), pessoas que assavam pelo local, próximo ao cruzamento que liga ao Porto de Areia, avistaram o corpo e comunicaram a polícia. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil, conforme o delegado Vinícius de Assis Nazário, a principal linha de investigação aponta possíveis ligações com o tráfico de drogas no município.

