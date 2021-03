Destaques 28/02/2021 17:18 Alta Floresta: Mulher morre e homem tem perna amputada após colisão entre carro e moto na Avenida Ariosto O casal que ocupava a motocicleta envolvida no acidente na noite de ontem (27) foi identificado como Carolina Manuel da Fonseca de 52 anos e Jonas Ferreira Campos de 48 anos. A mulher não resistiu o impacto entre os veículos e faleceu, o homem permanece internado. Conforme já divulgado pelo site Nativa News, o acidente aconteceu por volta das 19h45 na avenida Ariosto da Riva, próximo ao Quartel da Polícia Militar e envolveu um carro e uma motocicleta, que seguia na avenida na contramão da direção. O choque foi frontal, com o impacto o homem teve amputação da perna esquerda. O casal foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

