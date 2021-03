Destaques 01/03/2021 06:27 Redação I Nativa News DESTAQUE NACIONAL: Famílias afetadas por triplo homicídio em Alta Floresta ainda clamam por justiça após 12 anos Doze anos após o crime de triplo homicídio, que chocou o município de Alta Floresta-MT e devastou famílias, o autor ainda continua impune. O caso repercutiu em rede nacional, através da Rede Record de televisão, no programa Balanço Geral do último sábado (27). Marcio Pires Gonçalves “Bibi”, cometeu o crime por ciúmes no dia 26 de fevereiro de 2009. Ele invadiu a loja onde sua ex-namorada trabalhava junto com o atual namorado e o pai dele, os três foram assassinados, Marcio deixou o local após o crime com a motocicleta da loja e nunca mais foi visto. Diante a impunidade ao longo destes 12 anos as famílias ainda aguardam que justiça seja feita. Clique aqui e veja o vídeo.

