Destaques 01/03/2021 09:40 Motoristas com CNH vencida em março de 2020 devem renovar o documento este mês O prazo é até o dia 31 de março para regularizar o documento junto ao Detran-MT Os motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida em março de 2020 devem renovar o documento até o dia 31 de março, conforme calendário do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Os prazos para renovação da CNH foram reestabelecidos em dezembro do ano passado pelo Contran, por meio da resolução n° 805, para a renovação do documento vencido ao longo do ano de 2020. Importante lembrar que o novo cronograma de prorrogação da renovação não vale para as CNHs que estão vencendo este ano. "Esses motoristas devem renovar o documento dentro do prazo normal de validade", destacou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade. Como renovar A renovação da CNH pode ser feita de forma presencial, com agendamento prévio no site do Detran (www.detran.mt.gov.br) ou pelo aplicativo MT Cidadão, que pode ser baixado em aparelhos com sistema Android e IOS. Abrindo o processo de renovação pelo aplicativo, o motorista precisa se deslocar apenas para realizar o exame médico. A CNH pode ser enviada via Correios, caso seja solicitado no aplicativo. Prazos A resolução n° 805 do Contran revogou a resolução n° 782 de 2020, que determinava a suspensão e interrupção de alguns prazos relacionados a habilitação e veículos. Portanto, as CNHs que estavam com a validade indeterminada em razão da pandemia do novo coronavírus deverão ser regularizadas este ano. A medida inclui também a Permissão Para Dirigir (PPD), documento provisório utilizado no primeiro ano de habilitação do condutor. O Detran-MT ressalta que, para fins de fiscalização, qualquer documento de habilitação vencido em 2020 deve ser aceito até o último dia do mês correspondente em 2021.

