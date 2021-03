Destaques 02/03/2021 06:15 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta seguirá o decreto impositivo do Estado com toque de recolher Com medidas restritivas válidas por 15 dias, o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, decidiu seguir decreto impositivo do Governo do Estado de Mato Grosso. O Decreto possui novas medidas restritivas que visam frear o contágio da covid-19 no estado, a exemplo de restrição de horários para atividades econômicas e toque de recolher após às 21h. Em nota emitida na noite de segunda-feira (01), a prefeitura manifestou que seguirá o decreto que foi assinado pelo governador Mauro Mendes nesta segunda-feira (01) e passa a valer a partir de terça-feira (02). Essas medidas são válidas para os próximos 15 dias, podendo ser prorrogadas, endurecidas ou flexibilizadas dependendo do andamento da situação. Confira as novas medidas: - De segunda à sexta, proibição de todas as atividades econômicas das 19h às 5h. Aos sábados e domingos, a proibição será após o meio-dia. A exceção fica por conta das farmácias, serviços de saúde, funerárias, postos de gasolina (exceto conveniências), indústrias, transporte de alimentos e grãos, e serviços de manutenção de atividades essenciais, como água, energia e telefone. Durante a vigência deste decreto os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêneres, cinemas, museus, teatros e a prática de esportes coletivos são permitidos com no máximo 50 (cinquenta) pessoas por evento, respeitado o limite de 30% (trinta) por cento da capacidade máxima do local, observados os limites de horário definidos. - Nos horários permitidos, as atividades econômicas deverão respeitar as medidas de segurança, como o uso de máscara, distanciamento e limitação de 50% da capacidade máxima do local. O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até às 23h00m, inclusive aos domingos. - Toque de recolher a partir das 21h até às 5h, com proibição de circulação. Em tempo, gostaríamos de repudiar, as agressões que os fiscais da vigilância epidemiológica sofreram durante a abordagem em uma festa na noite de sábado, e agradecer a Polícia Militar por ter chegado a tempo e ter conseguido resolver a situação.

