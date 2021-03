Destaques 05/03/2021 15:09 Eliza Gund I Nativa News PM prende mais um envolvido em tentativa de roubo em propriedade de policial em Nova Canaã Foto: Divulgação Um terceiro envolvido na tentativa de roubo em Nova Canaã do Norte foi detido na manhã desta sexta-feira (05) após denúncias da possível localização do suspeito. A tentativa de roubo aconteceu na tarde de ontem (04) na propriedade de um subtenente da Polícia Militar, localizada na zona rural no município de Nova Canaã do Norte. Equipes de Força Tática da Polícia Militar permaneceram em diligências na busca de dois homens que haviam conseguido fugir do cerco policial. Com a informação de que um deles estaria na residência da família de um comparsa, a guarnição obteve êxito na localização do suspeito. Em posse do suspeito foi apreendido um revólver calibre .38 com quatro munições, estando duas delas deflagradas. O suspeito foi detido e todos moradores da residência conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária para prestar esclarecimentos.

