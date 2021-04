Destaques 06/04/2021 10:32 Redação I Nativa News Alta Floresta: Jovem tem Whatsapp clonado e criminoso pede dinheiro a contatos de vítimas Esquema tira do ar celular da vítima, assume conta e envia mensagens.

Por mensagem, golpistas pedem transferências bancárias a amigos e família. Foto: Reprodução O caso foi registrado nesta segunda-feira (05), a mulher de 27 anos relatou estar recebendo cobranças após ter tido o seu aplicativo de mensagens instantâneas, Whatsapp clonado. O caso foi registrado nesta segunda-feira (05), a mulher de 27 anos relatou estar recebendo cobranças após ter tido o seu aplicativo de mensagens instantâneas, Whatsapp clonado.

De acordo com relatos da vítima/comunicante para a Polícia Militar, no dia 1° o seu aplicativo foi clonado e foram realizados pedidos de depósito para alguns de seus contatos, alguns efetivados. A comunicante relatou que a conta enviada para os depósitos não é de sua propriedade.

Uma das pessoas que realizou um depósito no valor de 335 euros em conta que não está no nome da vítima, enviou mensagens cobrando restituição do valor. A mulher explicou que o pedido não foi feito por ela, que o Whatsapp foi clonado, mesmo assim vem recebendo cobranças via mensagens. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

