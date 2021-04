Destaques 06/04/2021 18:22 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista sofre fratura na perna após acidente no trevo em frente ao batalhão Fotos: Iggor França - TV Nativa terça-feira (06). O condutor da motocicleta foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert com fratura na perna esquerda. terça-feira (06). O condutor da motocicleta foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert com fratura na perna esquerda.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada às 11h08 para atender o homem de 27 anos que conduzia uma motocicleta Fan. O acidente aconteceu na rodovia MT-208, no trevo de acesso para o centro de Alta Floresta, em frente ao Batalhão da Polícia Militar e envolveu uma caminhonete Amarok.

Para os militares do Corpo de Bombeiros o motociclista relatou que seguia na rodovia, sentido ao município de Paranaíta, quando no trevo o condutor da caminhonete adentrou a rodovia. O motociclista disse que realizou frenagem que não foi suficiente para evitar a colisão, chocando-se com sua moto contra a parte lateral traseira esquerda da caminhonete.

Polícia Militar esteve presente para os devidos procedimentos, o motociclista recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao hospital.

Voltar + Destaques