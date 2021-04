Destaques 13/04/2021 16:58 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem não identificado é socorrido com sinais de espancamento Foto: Reprodução O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros na noite de ontem (12) após chamado que relatava uma vítima de espancamento. O homem não foi identificado, recebeu os primeiros atendimentos e conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. A guarnição foi acionada via 193 as 21h45, no local, Praça da Igreja Matriz, a vítima encontrava-se ao solo inconsciente, com vários hematomas pelo rosto e corte contuso na região frontal.

