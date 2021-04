Nativa News

Nesta quarta-feira (14) o município de Alta Floresta registrou mais dois óbitos em decorrência da covid-19. Assim o município já acumula 85 óbitos desde o início da pandemia em março de 2020.

Os óbitos que constam no Boletim Epidemiológico de 14 de abril foram identificados pela Secretaria Municipal de Saúde como sendo as iniciais O.B.S, masculino de 74 anos, hipertenso, com óbito registrado na terça-feira (13/04/2021). O segundo óbito foi registrado na quarta-feira (14/04/2021), identificada como D.V.R.D.S. feminino de 68 anos, sem informações de comorbidades. Em ambos os casos de óbito a causa registrada é COVID-19.

Ao todo Alta Floresta contabiliza 6500 casos acumulados, dos quais 6179 são recuperados. Atualmente são 05 leitos de UTI vagos no Hospital Regional Albert Sabin. Os 25 leitos do Hospital e Maternidade Santa Rita, que atende regulados do SUS em convênio com o Governo do Estado, estão ocupados.

Ocupam o ranking de casos ativos a zona rural, o bairro Cidade Alta, Centro, Cidade Bela e Boa Nova.