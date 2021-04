Nativa News

Após divulgação de matéria na última terça-feira (13) sobre a falta de chefe na Junta Militar de Alta Floresta e dificuldade de comunicação com o setor, a prefeitura municipal divulgou na noite de ontem (14) um número com aplicativo de mensagens instantânea (WhatsApp) para contato.

Conforme a publicação, feita as 20h21, as atividades foram retomadas no dia 12 de abril, “A unidade de alistamento do município esteve com suas atividades suspensas no início deste mês de abril, devido a troca do servidor responsável. Nesse período o mesmo passou por capacitação.

A qualificação teve como uma de suas finalidades a melhoria do atendimento no local em que é realizado o alistamento militar e o recebimento do certificado.”

No entanto, até a manhã desta quinta-feira (15) ainda não houve divulgação em nenhum meio oficial, nem extraoficial, da nomeação do chefe da Junta de Serviço Militar.