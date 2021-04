Nativa News

Destaques 16/04/2021 06:17 Assessoria de Imprensa Via Brasil MT: Pedágios das rodovias MT-208 e 320 reforçam prevenção contra o coronavírus Medidas rígidas de controle sanitário garantem o pleno funcionamento das rodovias Foto: Divulgação As rodovias e o complexo logístico brasileiros são essenciais para dar suporte à segurança alimentar, ao abastecimento das cidades e ao pleno funcionamento da economia e das cadeias produtivas. Tão logo foi apontado o risco pandêmico do Coronavírus, ainda no início de 2020, várias portarias ministeriais e decreto presidencial reiteraram essa condição de essencialidade das rodovias. Para permitir que as cidades pudessem adotar medidas mais restritivas à circulação das pessoas e tentar controlar a disseminação comunitária do vírus, as rodovias tiveram que seguir funcionando, só que com redobrada cautela para evitar o contágio dos usuários e trabalhadores do sistema. A Via Brasil MT Concessionária de Rodovias, responsável pela administração de dois eixos rodoviários concessionados pelo governo de Mato Grosso, adotou um rígido protocolo de assepsia, higienização e desinfecção de todos os ambientes públicos e de trabalho sob sua responsabilidade (Praças de pedágio, Bases de Serviços Operacionais e de Serviços de Atendimento aos Usuários e escritórios). A companhia implantou um sistema de monitoramento e acompanhamento diário das condições de saúde dos colaboradores, tornou obrigatória a utilização de equipamentos de proteção individual (máscaras, protetores faciais, álcool 70% para a assepsia constante das mãos), ofereceu treinamento especial aos trabalhadores encarregados do atendimento direto aos usuários e disponibilizou álcool 70% e produtos de limpeza e assepsia em todos os ambientes. Uma equipe especializada formada por médico e enfermeira foi contratada exclusivamente para criar o protocolo, capacitar o pessoal, fiscalizar o cumprimento das medidas e também atender e acompanhar os casos identificados como suspeitos ou positivados. As medidas foram adotadas desde a primeira quinzena de março de 2020, tão logo se deu a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e em conformidade com as orientações das autoridades locais de saúde. Todos os colaboradores têm a temperatura e a oxigenação auferidas duas vezes ao dia e respondem a um questionário sobre as condições físicas e de saúde. Ao primeiro sinal a pessoa é testada e afastada das funções até a confirmação do resultado do exame. Nos casos positivados a equipe de saúde da Via Brasil orienta, realiza o monitoramento e presta toda assistência, que chega abranger inclusive os familiares que porventura também tenham sido infectados. Todas essas medidas garantiram segurança aos colaboradores e usuários e possibilitaram o pleno funcionamento e a manutenção dos serviços nos trechos concessionados das rodovias estaduais MT-100, na região Sul, e nas MT-320/208, localizada no Norte de Mato Grosso. Nas rodovias administradas pela Via Brasil passam as ambulâncias levando ou trazendo pacientes, trafegam os profissionais de saúde, os distribuidores de remédios, as entregas de equipamentos hospitalares e também as vacinas que chegam aos municípios. As rodovias atendem também ao agronegócio, o comércio e a indústria, seja na aquisição de insumos ou no escoamento dos produtos, possibilitando o pleno funcionamento das atividades econômicas e colaborando com a arrecadação dos governos. “A Via Brasil tem plena consciência da sua responsabilidade nesse momento. Não medimos e não mediremos esforços para colaborar com as autoridades sanitárias, preservando a saúde dos nossos colaboradores e usuários e permitindo a manutenção desse serviço essencial para a sociedade”, destacou João Garcia Couri Neto, presidente da companhia.

