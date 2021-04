Nativa News

Destaques 16/04/2021 07:50 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Alta Floresta realizará Audiência Publica virtual para elaboração do PPA nesta sexta A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio de sua Direção de Planejamento estará realizando na próxima sexta-feira, 16 de abril, a partir das 17:00 horas (horário de Mato Grosso) uma Audiência Pública Virtual sobre a Elaboração do Plano Plurianual – PPA – 2022/2025, e convida os munícipes e as entidades de classe a acompanhar. Oportunidade que a sociedade alta florestense terá para auxiliar na construção deste importante instrumento de democratização das políticas públicas, com a indicação das ações que considerem prioritárias para o desenvolvimento das comunidades e do Município. A Audiência Pública Virtual será presidida pelo Prefeito Municipal Valdemar Gamba e conduzida pelo Diretor de Planejamento Marcos Roberto Tiso. A Audiência Pública, se dará por meio virtual, no formato de LIVE, que está sendo transmitida pela página do FACEBOOK da Prefeitura Municipal de Alta Floresta através do endereço eletrônico: https://www.facebook.com/PrefeituraAltaFloresta/

