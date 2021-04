Destaques 16/04/2021 09:25 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Dupla é detida após disparo acidental de arma de fogo, vítima permanece internada Foto: Reprodução O caso foi registrado pela Polícia Militar como homicídio culposo, posse, detenção, fabricação ou emprego ilegal de artefato explosivo ou incendiário, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O caso foi informado à polícia após uma mulher de 21 anos dar entrada com ferimento de arma de fogo no Hospital Regional Albert Sabin. No hospital a guarnição de serviço encontrou os suspeitos, dois jovens de 20 e 24 anos, que disseram que vítima teria sido atingida acidentalmente. Um dos suspeitos informou que manuseava a arma quando ela disparou e atingiu a jovem na altura do peito. O suspeito relatou que a arma permaneceu no local do ocorrido. Na residência, localizada no bairro Cidade Bela, o segundo suspeito relatou para a polícia que o primeiro suspeito queria lhe vender a arma (não informada qual tipo/modelo), porém, antes mesmo de tratarem os valores, aconteceu o acidente. O jovem fez menção à petrechos para recarga de cartuchos, uma arma de pressão e de emulsão explosiva, materiais que foram apreendidos junto com a arma de fogo. Diante o fato a dupla foi conduzida à Central de Operações da Polícia Militar, onde o boletim de ocorrências foi registrado, posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis. A vítima permaneceu no Hospital Regional sob cuidados médicos, a gravidade do ferimento não foi informada.

