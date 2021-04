Destaques 17/04/2021 08:08 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta libera comércio até às 22h e toque de recolher às 23 horas Foto: Reprodução O Prefeito Municipal de Alta Floresta, Valdemar Gamba, editou na tarde de ontem (16), o Decreto nº 267, adotando novas medidas restritivas a circulação e aglomeração para prevenção dos riscos de disseminação e contágio pelo coronavírus, considerando as disposições contidas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de 2021. Revogando as disposições do decreto nº 255 e liberando o funcionamento do comércio em geral, mantendo o toque de recolher. No artigo 2º, a prefeitura autoriza o funcionamento de todas as atividades de comércio e prestação de serviços em geral, bem como atividades religiosas, nos horários entre às 05h e às 22h de segunda a sábado e das 05h às 14h aos domingos. Mantendo todos os cuidados, observando as medidas de biossegurança necessárias para o desenvolvimento das atividades. O toque de recolher, restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Alta Floresta a partir das 23h00m até as 05h00m. O funcionamento dos serviços nas modalidades delivery estão autorizados até as 23h59m, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e congêneres. As restrições de horário não se aplicam às farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, transporte coletivo, de transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, agua, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de distribuição de alimentos. O decreto nº 267 foi divulgado no final da tarde de ontem (16) e passou a valer ainda na sexta-feira (16), sem um prazo de vigência determinado.

