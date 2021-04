Nativa News

O acidente foi registrado às 17h40 na rodovia MT-320 nesta sexta-feira (16). Apenas danos materiais no veículo, conforme registro da concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia.

O veículo corola seguia sentido Sul na rodovia, quando no Km 220 perdeu o controle da direção e capotou. O serviço de atendimento encontrou o veículo com as 4 rodas para cima. O condutor estava deambulando pelo local, não se feriu.

O veículo foi removido pela concessionária.