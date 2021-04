Nativa News

Destaques 17/04/2021 08:19 Jornal Mato Grosso do Norte 100 dias de mandato: Prefeito de Alta Floresta diz que pandemia é a maior dificuldade Chico Gamba diz que pandemia é a maior dificuldade Foto: Divulgação - Assessoria A pandemia do covid-19 está sendo o grande obstáculo para os gestores municipais, principalmente os que assumiram o primeiro mandato no dia 1º de janeiro. Os 100 primeiros dias de mandato estão marcados por uma

verdadeira batalha contra o coronavírus. O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB) em entrevista exclusiva à Mato Grosso do Norte, diz que tem concentrado grande esforço nas ações voltadas para a pandemia. Ele observa que o cenário se agravou após a

posse dos novos prefeitos, com a 2º onda da doença e observa que Alta Floresta saiu de 50 casos de infecções diárias para quase 500.

“A pandemia é o que mais tem atrapalhado, não só em Alta Floresta, mas o Brasil e no mundo. Tem as questões dos decretos, que fecha o comércio, depois flexibiliza, restrições de horários e isto impacta a população. As empresas perdem faturamento e a prefeitura arrecada menos. As dificuldades

são em vários aspectos”, pontua Chico.

Entretanto, ele avalia que muitas ações foram feitas e a prefeitura tem cumprido o seu papel de dar suporte nos setores que formam o atendimento à população. “Temos atendidos os bairros e corrigido os estragos que as

chuvas tem feito, assim como nas estradas. Mas não há como não priorizar o atendimento as demandas da pandemia”, observa.

Conforme o prefeito, a prefeitura enfrenta dificuldades para atender a população no tocante à remédios porque a empresa que venceu a licitação não está entregando os medicamentos. “Estamos recorrendo aos empresários que tem nos ajudados nesta questão de remédios, que não pode faltar para a população. A pandemia não é uma questão só do poder público. A prefeitura se esbarra na burocracia das licitações e ainda bem que temos recebido ajuda”, diz. O prefeito assegura que não tem poupado esforços para dar uma resposta às dificuldades que a população enfrenta na pandemia. “Minha consciência é tranquila porque tenho feito tudo que é possível ser feito”.

“Nós contratamos mais médicos, compramos medicamentos e conseguimos aumentar o número de leitos para os pacientes da covid. Quando eu assumi eram 10 leitos de UTI no Hospital Santa Rita e 14 leitos clínicos no hospital regional. Assinamos o contrato para mais 60 leitos clínicos e estamos com 25 UTIs, com o pedido de mais 5 leitos e está sendo instalado mais 10 leitos no hospital Regional. Tenho me esforçado para nos prevenir o máximo possível para atender a população e diminuir as infecções. Queremos fazer o tratamento precoce e também preventivo, que acredito que seja a maneira mais eficiente de enfrentar a pandemia, para as pessoas não chegar a irem para a UTI”, relata. Outras ações- Agora que começou a diminuir o índice pluviométrico, Chico Gamba acentua que a prefeitura começa a fazer o patrolamento na zona rural. “Mesmo com chuvas, fizemos várias pontes e bueiros e atendemos a todos pontos críticos de atoleiros”.

“Estamos com duas equipes de pontes e uma equipe de bueiros. Temos 1.024 pontes no município e mais de 3 mil quilômetros de estradas. Deste total de pontes, cerca de mil estão muito precárias e exigem atenção especial, porque estão oferecendo perigo. Além disso, temos que assegurar a retirada da produção”, observa.

Secretariado - Segundo o prefeito, seu secretariado ainda está no período probatório. Para ele, estes 100 primeiros dias são apenas o começo e ainda não dá para fazer um julgamento. Porém, segundo ele, todos os secretários estão correspondendo. Chico Gamba cita a saúde como exemplo, onde em épocas normais já é difícil gerir a Pasta. “Pra cuidar da saúde, sem ter esta pandemia já tinha muitas dificuldades.“ NOSSOS secretários são pessoas que querem o bem da nossa cidade e até agora, tem correspondido com nossas EXPECTATIVAS Agora, imagina com a pandemia, onde os casos saltaram para quase 500 diários? As dificuldades aumentaram demais. Faltam médicos, enfermeiros", descreve. Os médicos querem ganhar mais para estar a frente da pandemia e a lei impede a prefeitura de fazer isto. E ficamos engessados. Portanto é uma secretaria com muitas dificuldades”, acentua.

“Mas nossos secretários são pessoas de bem, que querem o bem da nossa cidade e até agora, tem correspondido com nossas expectativas”, acrescenta.

Mensagem - “Quero dizer a população que estamos passando por uma turbulência, mas que logo irá passar. As vacinas estão chegando e estamos com o tratamento precoce mais intensivo agora. Peço que a população nos ajude, que tenha consciência e cuidado e que cuide de seus familiares e amigos, para que possamos sair dessa o quanto antes. Precisamos do esforço de todos para vencermos esta guerra contra o covid”.

Veja também sobre 100 dias de mandato Prefeito de Alta Floresta Chico Gamba dificuldade Gestão Pandemia Voltar + Destaques