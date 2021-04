Destaques 18/04/2021 09:57 Eliza Gund I Nativa News Abusada na infância: Mulher denuncia picolezeiro por perseguição em Alta Floresta Foto: Reprodução Atualmente com 25 anos, a vítima relatou que foi abusada sexualmente quando tinha apenas 08 anos. Na época recebeu ameaças para não contar o ocorrido, conforme a vítima, a ameaça se estendeu a seus familiares, o suspeito havia dito que mataria "um por um". Recentemente o suspeito começou a perseguir a mulher, na tarde de ontem (17) invadiu seu quintal, quando a Polícia Militar foi acionada. O suspeito de 59 anos foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro da Polícia Militar, a vítima relatou que no último domingo (11/04) estava na Feira Livre com seu esposo quando percebeu que o suspeito estava seguindo o casal, na ocasião deixou o local para que a ação fosse interrompida. A vítima relatou ainda que frequentemente o suspeito para na porta de sua residência e lança olhares ameaçadores, logo em seguida vai embora. Por volta das 15h neste sábado (17) o suspeito, que é vendedor de picolé, adentrou no quintal de sua moradia, cujo a dona da casa onde é inquilina também mora e tentou conversar com ela. Por isso, se sentiu muito ameaçada e insegura, tendo em vista que a senhora mora sozinha e possui idade avançada. A vítima acionou a Polícia Militar relatando a situação de ameaça e perseguição. Na região do bairro Boa Nova a guarnição localizou o suspeito devido as características e em seguida a vítima veio ao encontro da guarnição, relatando todo o ocorrido. Diante o fato o boletim de ameaça foi confeccionado, a vítima solicitou medida protetiva de restrição de aproximação. O suspeito conduzido à Delegacia e o carrinho de picolé devolvido na empresa.

